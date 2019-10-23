Наставник «Ховентуда» о поражении от УНИКСа: В первой половине мы играли просто ужасно

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер испанского «Ховентуда» Карлес Дюран прокомментировал поражение в Казани от УНИКСа в Кубке Европы (74:86), посетовав на большое количество потерь.

«В первой половине мы играли просто ужасно, плохо защищались, сделали много потерь. Во второй половине сыграли лучше, поправили защиту. Но в последние четыре минуты не забили важные мячи Артур Загарс, Никос Зизис, Конор Морган», – резюмировал специалист.

Комментируя большое количество потерь (14, у хозяев 15), испанец развел руками. «У моей команды сегодня была плохая игровая ситуация», – признал он.

Стремление своих подопечных наносить именно открытые броски Дюран объяснил дефицитом высокорослых игроков: «У нас всего один центровой, Ален Омич. Поэтому мы стараемся не упускать легких мячей. Но сегодня у нас так редко получалось».

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