Главный тренер УНИКСа о победе над «Ховентудом»: «Важно, что мы сегодня выиграли»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу в Кубке Европы над испанском «Ховентудом» (86:74), отметив важность успеха после сложнейшего выезда.

«Важно, что мы сегодня выиграли. Я очень доволен. Месяц получился очень тяжелым, между играми было мало времени. Выезды были тяжелыми, с пересадками. Но сегодня во второй половине, особенно в заключительной четверти, мы должны были играть более слаженно, а мы расслабились. Надо это понять и больше не повторять», – подчеркнул Прифтис.

Говоря персонально, специалист отметил результативную игру Эрика Макколлума, набравшего 32 очка: «Браво команде, браво Эрику за прекрасную игру. Каждый внес свой вклад в победу. Мы провели прекрасный матч».

Большое игровое время своего соотечественника Костаса Каймакоглу, в прошлом сезоне игравшего заметно меньше, Прифтис объяснил изменениями в составе УНИКСа: «У нас сейчас абсолютно другая команда, плюс травмированные, выступающие на его позиции. Вот поэтому Костас так много сейчас играет».

Главный тренер казанцев также объяснил свой визит в больницу к подопечному в игровой день: «Да, это важно. Я и сейчас туда поеду, кроме Усминского в больнице находится один из моих помощников. Еще и Реймар Морган трамирован, Костас Каймакоглу не совсем здоров. Все это влияет на результат».

Возвращаясь к поражениям в Таллине и Краснодаре, Прифтис сделал акцент на сложности выезда: «Да, когда уезжаешь из дома в девять утра, а прибываешь в другой город в час ночи, это не может не повлиять на результат».

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