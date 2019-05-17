В Казани племянник Аксенова презентует его «Лекции по русской литературе»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Завтра, 24 октября, в казанском Центре современной культуры «Смена» представит книгу «Василий Аксенов: Лекции по русской литературе» племянник писателя Александр Змеул. Об этом сообщает пресс-служба центра.

В книгу, вышедшую в 2019 году, вошли лекции Аксенова, которые он читал студентам в Университете Джорджа Вашингтона в 1982-м. Их аудиозаписи были найдены в 2010 году в американском архиве писателя его племянником Змеулом.

«Не стоит искать в этих заметках исторической и научной точности, – это слепок живой речи писателя, его вдохновенный Table-talk – в лучших традициях русской и западной литературы», – отмечают организаторы литературного вечера.

Александр Змеул расскажет об находках, сделанных им в архиве Аксенова, покажет рукописи, фотографии и видео. Кроме того, прозвучит голос прозаика, читающего фрагмент одной из вошедших в книгу лекций.

Мероприятие начнется в 19.30. Вход на него будет свободным.

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