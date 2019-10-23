В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей. Об этом сообщил, отвечая в Государственной Думе на вопросы депутатов, руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает ТАСС.

«Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей», – пояснил он. И добавил: «Это большие деньги, и таких денег сейчас нет».

При этом, по словам главы ПФР, из 43 млн зарегистрированных в стране пенсионеров продолжают трудиться около 9,6 млн. Индексация пенсий работающим пенсионерам была прекращена с 2016 года.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», с 1 января будущего года у примерно 31 млн неработающих российских пенсионеров повысятся пенсии. Запланированный размер индексации равняется 6,6%. Социальные же пенсии увеличат на 7% с 1 апреля 2020-го.

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