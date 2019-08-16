Фонд РТ по защите прав дольщиков зарегистрирован в Минюсте

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 23 октября, региональный Фонд РТ по защите прав граждан – участников долевого строительства зарегистрирован в Управлении Минюста России по Татарстану. Об этом информирует пресс-служба организации.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», решение о создании нового фонда было принято в связи с изменением порядка финансирования завершения строительства проблемных объектов. Соответствующее постановление Кабмина республики было принято 16 октября, учредителем организации стал Минстрой Татарстана.

Председателем фонда стал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, а исполнительным директором – исполнительный директор созданного в 2018 году Фонда поддержки обманутых дольщиков Иван Новиков.

Новый фонд возьмет на себя обязательства по достройке проблемных объектов, застройщики которых стали банкротами и в их отношении открыто конкурсное производство. Речь идет не только о многоквартирных домах, но и о элементах инфраструктуры.

Финансироваться работы будут за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования со стороны Татарстана. Деньги будут поступать в федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и затем распределяться между региональными фондами. В этом году федеральную организацию решено докапитализровать на 16 млрд рублей.

Если же федеральный фонд сочтет нецелесообразным финансирование завершения строительства проблемных объектов, ему придется выкупить права требования по заключенным договорам пострадавших граждан, отметили в региональном фонде.

К данному моменту для завершения строительства проблемных объектов в Татарстане требуется более 7,5 млрд рублей, часть из которых республика рассчитывает получить от федерального фонда. Решение по этому вопросу наблюдательный совет федеральной организации примет в декабре этого года.

Региональный фонд «станет второй структурой в республике, чья деятельность будет направлена на решение проблем долгостроев и восстановление прав обманутых дольщиков». Он будет работать параллельно с Республиканским фондом поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, но механизмы достижения поставленной цели у них будут разными.

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