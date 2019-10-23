Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в казанской девятиэтажке

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Супружеская пара погибла на пожаре в казанской девятиэтажке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 20.24 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме № 60 на проспекте Ямашева горит квартира.

Пожарные расчеты выехали на место по первой повышенной категории сложности.

На месте выяснилось, что горит квартира на девятом этаже, площадь пожара составила 3 квадратных метра и спустя 15 минут с момента вызова огонь был потушен.

В 20.39 пожарные обнаружили тело погибшей женщины, спустя почти 20 минут – тело мужчины. По предварительным данным, погибшие были супругами, обоим было 78 лет.

На месте работают пожарные дознаватели, которые выяснят причину пожара и гибели людей.

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