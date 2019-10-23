Госсовет РТ избрал трех новых мировых судей

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Сегодня на четвертом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва в результате голосования избрали новых мировых судей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Их представил Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов», — говорится в сообщении.

Так, Госсовет избрал мировыми судьями сроком на 5 лет по Алькеевскому судебному району Ленара Мулюкова (судебный участок № 1), по Московскому судебному району города Казани Гузель Салахутдинову (судебный участок № 4), по Ново-Савиновскому судебному району города Казани Марата Ибрагимова (судебный участок № 4).

Также исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка № 13 по судебному району города Набережные Челны назначили судью, находящуюся в отставке, Миннур Миндубаеву сроком на 1 год.

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