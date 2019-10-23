Концерт, посвященный круглым датам, сыграл оркестр La Primavera в столице РТ

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казанский камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова стал частью большого Всероссийского фестиваля «Музыкальное обозрение — opus 30», посвященного 30-летию газеты «Музыкальное обозрение» и году композитора Мечислава Вайнберга в России.

«Здесь очень интересная идея фестиваля. Все произведения, которые были включены в программу концерта, должны быть opus 30 или номер 30, или написаны в 30-летнем возрасте, или должны играть 30 человек. То есть каким-то образом цифра 30 должна присутствовать в композициях», — отметил дирижер и художественный руководитель оркестра Рустем Абязов.

Оркестр La Primavera тоже в этом году отмечает свое 30-летие. Сегодня солировал Айлен Притчин. Вместе с оркестром он исполнили опусы композиторов под номером 30 — в связи с 30-летним юбилеем «Музыкального обозрения».

«Я случайно узнал, что этот концерт — часть фестиваля, и я очень рад, что мне удалось принять в нем участие. Программа интересная, мне особенно интересна Соната Шнитке, я ее очень люблю, которую я никогда не играл с камерным оркестром, поэтому это для меня даже полупремьера», — сказал солист Айлен Притчин.

Музыкант приехал в Казань в третий раз, ранее из татарстанских коллективов он играл только с Государственным симфоническим оркестром. Айлен Притчин — лауреат престижных международных конкурсов, один из самых ярких российских скрипачей своего поколения. Музыкант активно гастролирует, участвует в мировых премьерах.

«Этот год — юбилейный для оркестра и газеты. И вам, и нам исполняется 30 лет. Все эти годы мы дружим, сотрудничаем, движемся по одной дистанции и в одном творческом направлении! Уверен, что и в будущем мы всегда будем вместе. Иначе и быть не может!» — обратился к маэстро и оркестру главный редактор «Музыкального обозрения» Андрей Устинов.

На концерте прозвучали «Ночная музыка в Мадриде» Боккерини, Симфония № 2 для струнного оркестра Вайнберга (впервые в Казани), Cоната для скрипки, клавесина и струнного оркестра Шнитке, Фантазия на темы из оперы Гуно «Фауст» для скрипки с оркестром Венявского.

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