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Татар-информ

23 октября 2019, 19:34

Экономика и финансы

Татарстан вошел в список регионов с лучшей динамикой сокращения обманутых дольщиков

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Экономика и финансы

Татарстан вошел в список регионов с лучшей динамикой сокращения обманутых дольщиков

С начала 2019 года в республике зарегистрировало более 630 договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Татарстане, Чувашии, Оренбургской и Ульяновской областях отмечена лучшая динамика по сокращению долгостроев и решению проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий во время визита в Нижегородскую область вице-премьера РФ Виталия Мутко. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Поволжье.

«Решение проблем обманутых дольщиков находится на постоянном контроле аппарата полномочного представителя. Все регионы округа включены в работу по восстановлению прав граждан, но ее эффективность необходимо повышать, нарастить темпы, люди как можно быстрее должны получить жилье. Не менее важно исключить случаи появления новых проблемных объектов», – сказал Кузьмицкий.

По словам заместителя полпреда, для исполнения обязательств обанкротившихся застройщиков и завершения строительства проблемных домов в 8 регионах округа – Татарстана, Башкортостане, Чувашии, а также в Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях – уже активно работают региональные фонды защиты прав обманутых дольщиков. Кузьмицкий напомнил, что в 2017 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина также был создан Федеральный фонд для решения проблем обманутых дольщиков.

Стоит отметить, что в Татарстане не только активно решают проблему дольщиков, но и принимают превентивные меры для избежание подобных проблем впредь. С начала 2019 года Управление Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировало более 630 договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов. Благодаря этому механизму застройщик сможет получить деньги дольщиков только после того передачи покупателю построенного жилья.

 

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