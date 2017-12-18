Минниханов укрепился в топ-15 самых популярных руководителей регионов, ведущих блоги

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в сентябре занял 11-ю строчку в рейтинге самых цитируемых в СМИ руководителей регионов, ведущих блоги в соцсетях. Индекс цитируемости руководителя республики за месяц вырос на один пункт. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиками компании «Медиалогия».

«Рустам Минниханов опубликовал в Instagram коллаж, обыграв известную песню Михаила Шуфутинского „Третье сентября“», — поясняется в комментарии к рейтингу интерес журналистов к личной страничке Президента РТ.

Первые три места в рейтинге, как и месяцем раньше, заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, в которую входят более 52 тыс. источников, в том числе телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, а также интернет-СМИ.

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