Пианист без кистей из РТ стал первым россиянином, получившим премию «Любовь к жизни»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). 19-летний пианист из Зеленодольска Алексей Романов, не имеющий с рождения кистей на обеих руках и одной ступни, завоевал престижную премию «Любовь к жизни». Он стал первым россиянином, который удостоился этой премии за 22 года существования фонда имени Чжоу Дагуань, пишут «Новости Зеленодольска».

Ежегодное награждение талантливых людей с ограниченными физическими возможностями проходило на острове Тайвань. В этом году среди номинантов были 20 человек из Перу, Нигерии, Польши, Китая, Индонезии, Японии.

Музыкант рассказал, что в этом году в его жизни произошло три важных события: он поступил в КАИ, стал обладателем цифрового пианино, которое подарил благотворительный фонд «Плюс семь», и посетил остров Тайвань.

«Приглашение поступило от Президента республики после того, как год назад я принял участие в концерте, организованном в посольстве этого государства в Москве. Концерт показали в этой стране, так на острове узнали обо мне», — сказал Алексей.

Приемная мама Алексея Луиза Левачкова рассказала, что на протяжении семи дней пребывания на острове юноша выступал в больницах, школах, вузах, и его везде встречали радушно. «В студенческом городке молодежь сделала газету с пожеланиями в виде цветка, в спортивной школе для нас подготовили целое представление с драконами», — сказала Луиза Рафиковна.

Музыкант отметил, что он запомнил Тайвань как красивую, гостеприимную, развитую в техническом отношении страну, а также выучил несколько местных слов, в том числе и «сеси», что значит «спасибо».

Алексей добавил, что привез с собой памятный диплом, сувениры, а также выразил благодарность людям, которые поддерживают тех, чья любовь к жизни делает чудеса.

Алексей Романов воспитывался в Зеленодольском детском доме, а затем попал в приемную семью. В 2016 году талантливого юношу открыл миру заслуженный деятель искусств России и Татарстана Рустем Абязов. Молодой человек виртуозно исполнил фортепианную партию оркестрованного саундтрека из кинокартины «Сумерки». Тогда выступление пианиста вызвало большой резонанс не только в России. Алексей Романов стал специальным гостем передачи Андрея Малахова на «Первом канале», а в лондонской газете Guardian появилась заметка о «русском чуде».

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