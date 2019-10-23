В Мамадышском районе выявили сильнейших юных борцов Татарстана по корэш

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В селе Нижняя Ошма Мамадышского района состоялся турнир по борьбе по корэш, в котором приняло участие 160 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.



Турнир был посвящен мастеру спорта, почетному гражданину города Мамадыш Рафаэлю Мухаметшину и заслуженному работнику транспорта республики Фариту Сибгатуллину.



Соревнования собрали сильнейших юных борцов – представителей Агрыза, Набережных Челнов, Нижнекамска, Богатых Сабов, Мензелинска, Рыбной Слободы, Елабуги и других населенных пунктов Татарстана.



Турнир является ежегодным – традиционно на открытие собираются родственники и друзья Рафаэля Мухаметшина и Фарита Сибгатуллина.



По итогам ярких поединков в общекомандном зачете золотую награду взяла Нижнеошминскоая спортивная школа, борцы из школы № 4 Мамадыша завоевали «серебро», тройку призеров замкнули представители Автограда.

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