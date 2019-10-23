Минобрнауки РТ предложит жителям проголосовать за ремонт школ и доступность детсадов

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Министерство образования и науки РТ вместе с экспертами и жителями сформирует приоритетные задачи на 2020 год. На голосование будут вынесены такие приоритеты, как капремонт школ и повышение доступности дошкольного образования, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В число приоритетов, за которые будет предложено проголосовать татарстанцам, также попали профориентационная работа со школьниками, работа с молодыми специалистами, применение цифровых образовательных технологий и другие.

«Опрос будет проходить в течение месяца на портале госуслуг РТ, – говорится в сообщении. – На этом этапе жители смогут проголосовать за цели и задачи, которые, по их мнению, являются наиболее приоритетными, а также предложить свои варианты».

После голосования будет отобрана половина предложений, набравших большинство голосов. Затем из них будут определены от пяти до семи приоритетов работы Минобрнауки на 2020 год.

Проект по публичному формированию целей и задач для министерств и общественному контролю за их исполнением реализуется в Татарстане с 2018 года. В текущем году в нем участвуют шесть министерств.

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