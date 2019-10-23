В Елабуге инспекторы ГИМС тренировались спасать людей с тонущего катера

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Елабуге инспекторы ГИМС вместе с сотрудниками ЗПСО № 6 тренировались спасать людей с тонущего катера. Об этом сообщил собственный корреспондент ИА «Татар-информ» с места учений.

«По легенде, моторный катер наткнулся на подводное препятствие. В результате происшествия два человека оказались в воде», – рассказал корреспонденту агентства замначальника ЗПСО № 6 Денис Бессмертных.

На место крушения катера оперативно выехали сотрудники ГИМС и водолазная группа ЗПСО № 6. Спасатели вытащили из воды условно пострадавшего мужчину, вытерли и согрели его. В это время водолазы обследовали дно в поисках погибшего. Обнаружив утонувшего, они подняли тело на поверхность и доставили его на берег.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.