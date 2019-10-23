Инспекторы ГИБДД помогли жителю Лениногорска, которому стало плохо за рулем

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД в Альметьевске помогли жителю Лениногорска, которому стало плохо за рулем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В Альметьевске к экипажу ДПС подъехал автомобиль, но водитель не выходил из машины. Тогда инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Ренат Гайнутдинов и старший сержант полиции Булат Муртазин подошли к авто и увидели, что водителю плохо – он бледный и не может выйти на улицу. Водитель пояснил, что сам он из Лениногорска и приехал в Альметьевск по делам. Ему внезапно стало плохо за рулем, и он направился к полицейским за помощью.

Стражи порядка сразу же вызвали «скорую», которая доставила мужчину в медсанчасть ПАО «Татнефть». Врачи диагностировали у пациента повышенное артериальное давление. Мужчине оказали помощь, после чего он отдохнул и, перед отъездом домой, попросил врачей передать инспекторам ГИБДД большую благодарность за помощь.



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