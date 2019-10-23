В Международный день барса ученые представили фильм об ирбисе

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Сегодня во Всемирный день снежного барса на Алтае сняли фильм об ирбисе, сообщает пресс-служба Сайлюгемского парка.

Фильм открывает серию роликов о редких обитателях парка. Режиссер ленты — Михаил Кулунаков.

Начало международному празднику было положено на форуме по сохранению популяции ирбиса, который прошел в 2013 году в Бишкеке. Итогом встречи экологов, ученых, представителей власти и общественности стало принятие Декларации по сохранению снежного барса на планете. В обсуждении приняли участие представители 12 стран, включая Россию.

На данный момент снежный барс обитает на территории трех российских регионов: республик Алтай, Тыва и Бурятия. Численность редкого и высокогорного хищника в стране составляет не более 70 особей.

Крылатый барс является символом Татарстана и изображен на гербе республики. На сегодняшний день в регионе прорабатываются вопросы изучения и сохранения популяции снежных барсов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.