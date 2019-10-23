В менделеевской школе открыли центр с 3D-принтерами, квадрокоптерами и робототехникой

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Ижевской школе Менделеевского района открылся образовательный центр «Точка роста». Теперь благодаря федеральному проекту «Современная школа» менделеевцев будут обучать по современным технологиям. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».



Во время экскурсии по центру глава района Валерий Чершинцев осмотрел учебные кабинеты, где ему продемонстрировали возможности оборудования.





На реализацию проекта выделено 1,6 млн рублей. На эти средства в школе обновили материально-техническую базу, закупили новое оборудование. Это позволит по-новому подойти к обучению детей по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».





Центр оснастили не только компьютерами, но и 3D-принтерами, квадрокоптерами, робототехникой, а также оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.

В администрации школы подчеркнули, что особое внимание в образовательном процессе уделят шахматам и проектной деятельности.

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