Казанский лицей занял второе место на всероссийском конкурсе по организации питания

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Лицей № 146 Казани стал одним из победителей всероссийского конкурса по организации питания, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Казанский лицей занял второе место в номинации «Лучшая практика совершенствования системы управления и контроля питания», уступив Управлению образования администрации Белгорода.

Наравне с образовательными организациями в конкурсе участвуют органы исполнительной власти и местного самоуправления.

«Наша система организации питания вызвала большой интерес у других участников, – отметила директор лицея Диляра Каримова. – К нам уже приезжали для обмена опытом делегации из Башкортостана, Ярославля и других регионов и городов».

В текущем году на конкурс подано 615 заявок из 67 субъектов РФ. Казанский лицей № 146 участвовал также в номинации «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации».

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