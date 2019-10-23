Казанский лицей занял второе место на всероссийском конкурсе по организации питания

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Лицей № 146 Казани стал одним из победителей всероссийского конкурса по организации питания, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Казанский лицей занял второе место в номинации «Лучшая практика совершенствования системы управления и контроля питания», уступив Управлению образования администрации Белгорода.
Наравне с образовательными организациями в конкурсе участвуют органы исполнительной власти и местного самоуправления.
«Наша система организации питания вызвала большой интерес у других участников, – отметила директор лицея Диляра Каримова. – К нам уже приезжали для обмена опытом делегации из Башкортостана, Ярославля и других регионов и городов».
В текущем году на конкурс подано 615 заявок из 67 субъектов РФ. Казанский лицей № 146 участвовал также в номинации «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации».