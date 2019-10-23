Житель Казани забил до смерти пожилую лежачую мать, устав за ней ухаживать

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Житель Казани забил до смерти лежачую 82-летнюю маму, устав за ней ухаживать. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как установило следствие, в середине октября 61-летний пьяный мужчина избил пожилую мать, которая уже несколько месяцев была прикована к кровати. После этого он позвонил тете и вызвал бригаду скорой помощи.

Пенсионерку экстренно доставили в больницу. 20 октября пожилая женщина от полученных травм скончалась в клинике.

Сын погибшей свою вину признал лишь частично, объяснив, что избил маму, потому что устал за ней ухаживать.

Казанцу предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.



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