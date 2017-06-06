Минстрой РТ: Запас для утилизации ТКО в Татарстане составляет 8 млн тонн

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На сегодняшний день в Татарстане запас для утилизации ТКО составляет 8 млн тонн. Об этом 4-м заседании Государственного Совета РТ шестого созыва сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«Сегодня емкость существует, и задача извлечения ресурсов из отходов первостепенна. Республика должна стремиться к захоронению не только путем сжигания, но и извлечения ресурсов для дальнейшей переработки», — добавил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после мая 2020 года станет известно, изменятся ли тарифы на вывоз мусора для населения после запуска в поселке Осиново мусоросжигательного завода.

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