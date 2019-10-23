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Татар-информ

23 октября 2019, 17:24

Сельское хозяйствоНаука и образование

В Казанском аграрном университете открылся новый класс по цифровизации обучения

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Сельское хозяйствоНаука и образование

В Казанском аграрном университете открылся новый класс по цифровизации обучения

В аграрном вузе обсудили роль агрономического образования в современном растениеводстве.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Казанском ГАУ открылся новый класс по цифровизации учебного процесса. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в университете, открытие IT-аудитории приурочено к 100-летнему юбилею агрономического факультета вуза, который отмечается в этом году.

Новый класс располагает 11 оборудованными по последнему слову техники учебными местами. Он оснащен компьютерами, интерактивной доской и проектором, учебными материалами, что позволит эффективно использовать цифровые технологии в учебном процессе.

В церемонии подписания акта ввода аудитории в эксплуатацию участвовали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов, руководитель кластера Волга АО «Байер» Павел Манжелеев и другие гости.

Как сообщили в пресс-службе профильного министерства, также сегодня в вузе состоялся круглый стол о роли агрономического образования в современном растениеводстве.
 
Как отметил Ильдус Габдрахманов, дальнейшее повышение эффективности производства сельхозпродукции сегодня невозможно представить без использования новейших достижений в сфере защиты растений. Обучение будущих агрономов передовым технологиям, которые стремительно развиваются в растениеводческой отрасли, представляется сегодня особенно важным, считает замминистра.

«Сотрудничество Казанского ГАУ с одним из мировых лидеров производства средств защиты растений послужит основой для дальнейшего наращивания образовательных практик и интенсификации методов подготовки молодых специалистов», – заключил Габдрахманов.

Руководитель отдела клиентского маркетинга компании Bayer Виктор Борисенко заметил, что бизнес проявляет интерес к объединению усилий с ведущими аграрными вузами для подготовки специалистов сельского хозяйства, поскольку невозможно добиться технологической трансформации отрасли без соответствующей профессиональной подготовки кадров.

«Развивая взаимодействие с Казанским ГАУ в сфере образовательной деятельности, наша компания с энтузиазмом принялась за реализацию проекта IT-аудитории. Мы надеемся, что это позволит использовать современные подходы к обучению и даст новый стимул для учеников повышать компетенции в растениеводстве», – сообщил Борисенко.

По словам ректора университета Айрата Валиева, сегодня как никогда важно, чтобы методы обучения в аграрном секторе соответствовали технологическому развитию отрасли.

«Мы гордимся тем, что образовательный процесс в стенах Казанского ГАУ, который является центром подготовки кадров для растениеводческой отрасли республики, строится таким образом, что наши студенты могут быть уверены в своем будущем, что их стремления и таланты могут быть по достоинству оценены на рынке труда», – подчеркнул ректор Казанского государственного аграрного университета.  

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