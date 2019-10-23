В Казани подведут итоги конкурса «Нам не все равно» и проведут лекции по экологии

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). 26 октября татарстанское молодежное движение «Нам не все равно» проведет эко-встречу в Галерее современного искусства «Смена», сообщают организаторы.

Для гостей и участников подготовили мастер-классы, лекции, организовали пункты приема вторсырья и ярмарку экотоваров. Одним из спикеров проекта станет экоспикер, волонтер и журналист Кира Камалова. Также на мероприятии будет работать выставка работ фотографов Европейского пресс-фотоагентства «Епа» и Общества охраны морской фауны и др.

«Кульминацией мероприятия станет подведение итогов первого конкурса „Нам не все равно“, который стартовал 3 августа», — говорится в сообщении. В рамках конкурса молодежь Татарстана создала ролики на актуальные темы. По словам организаторов, более 30% работ, поступивших на очный этап отбора, были посвящены теме экологии.

В финал попали 17 проектов, лучшие из них наградит министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Мероприятие организовано общественной организацией «Молодежь Татарстана» совместно с Министерством по делам молодежи РТ. Партнеры: компании «Экологично» и «Без стекла».

Начало мероприятия в 12.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.