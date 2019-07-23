Жители домов двух районов Казани временно останутся без света

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Завтра в ряде домов столицы РТ временно отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в Вахитовском районе с 8 утра и до 5 дня света не будет в доме № 57 по улице Московская и № 16 по улице Татарстан.

В Приволжском районе свет отключат с 8 утра и до 6 вечера по адресам: ул. Карбышева, №№ 61, 63/1, 63/2, ул. Академика Парина, №№ 6, 18, 20а (детсад № 31). Кроме того, временные неудобства ожидают жителей поселка Отары, проживающих в домах по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская, Придорожная.

Причина отключения электричества — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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