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Татар-информ

23 октября 2019, 15:40

Экономика и финансы

Андрей Костин обсудил вопросы сотрудничества с Президентом Мозамбика

Экономика и финансы

Андрей Костин обсудил вопросы сотрудничества с Президентом Мозамбика

На встрече обсуждались вопросы расширения экономического и финансового сотрудничества между Группой ВТБ и Мозамбиком.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В рамках саммита «Россия – Африка» состоялась официальная встреча президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина с Президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.

На встрече обсуждались вопросы расширения экономического и финансового сотрудничества между Группой ВТБ и Мозамбиком. ВТБ уже несколько лет играет важную роль в развитии страны, и стороны сохраняют заинтересованность в реализации совместных проектов.

В ответ на предложение мозамбикской стороны расширить сотрудничество Андрей Костин заявил, что ВТБ заинтересован в привлечении российских и международных инвесторов в проекты различных отраслей, в том числе сельского хозяйства, газодобывающей промышленности, энергетики. Банк также готов оказывать консультационную и финансовую поддержку компаниям, которые собираются выходить на рынок Мозамбика.

Стороны обсудили также вопрос урегулирования долга, который банк в 2014 году выдал государственной компании Mozambique Asset Management (MAM) под гарантии Правительства Мозамбика. ВТБ высказал пожелание утвердить план его реструктуризации до конца 2019 года. В результате встречи была достигнута договоренность о продолжении данной дискуссии с целью выработки окончательного решения по этому вопросу.

 

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