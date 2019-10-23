Условный срок получила жительница Нижнекамска, натравившая на полицейских собаку

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Три года условно получила жительница Татарстана, натравившая на полицейских собаку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

В начале сентября в селе Нижняя Уратьма инспекторы ГИБДД обратили внимание на подозрительную «Ладу» 14-й модели. Полицейские попытались остановить легковушку, но водитель проигнорировал требования стражей порядка и на высокой скорости уехал. В какой-то момент нарушитель бросил авто и забежал во двор дома. Полицейские предложили ему выйти и сесть в патрульный автомобиль, но он оказался.

В это время из дома вышла супруга нарушителя с собакой. Она отпустила животное с поводка и натравила его на стражей порядка. Несмотря на многочисленные укусы, полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел. Там выяснилось, что он уже был лишен водительских прав.

33-летняя женщина была признана виновной по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Суд назначил ей наказание в виде трех лет условно.



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