В Татарстане мужчина решил повторить сцену из боевика и убил брата

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Татарстане 46-летний житель Камских Полян решил повторить сцену из боевика и убил двоюродного брата. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

В минувшую субботу, 19 октября, 46-летний житель Камских Полян вместе с 45-летним братом решили выпить и заодно посмотреть кино. В какой-то момент младший из братьев заявил, что старший не сможет совершить такое же убийство, как они только что увидели в фильме. На это мужчина взял нож и повторил кадр из боевика – ударил брата в грудь и живот. После этого оба легли спать.

Проснувшись, старший из братьев увидел, что родственник мертв, и вызвал медиков скорой помощи и полицейских. Мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения по статье «Убийство». На время следствия он будет находиться под стражей.

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