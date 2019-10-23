(Набережные Челны, 23 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах за 229 млн рублей отремонтировали Старосармановскую улицу.

Улица соединяет город с промышленной зоной, которую все знают как БСИ. Здесь базируются такие промышленные гиганты, как Татпроф, Домкор, КБК имени Титова. Всего в этой части промзоны ведут бизнес 300 предприятий, которые формируют 14% общегородского объема производства продукции, число рабочих мест здесь превышает 20,3 тыс. человек (почти 8% от общего объема занятых в экономике города).

Однако серьезным сдерживающим фактором развития бизнеса до последнего времени оставалось неудовлетворительное состояние дорог. В ходе работ расширили проезжую часть до четырёх полос, заменили 31 тысячу кв. метров асфальтового покрытия, уложили с обеих сторон дороги тротуары, установили 75 опор освещения.

Существенным моментом в работе стало изменение системы ливневой канализации, благодаря которому на участке под мостом перестала скапливаться вода во время дождей. Появились 12 новых ливневых колодцев. Кроме того, установлена наполнительная камера, в которой будет собираться вода перед передачей в насос.

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