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Татар-информ

23 октября 2019, 23:02

Общество

Общественный транспорт Мамадыша перешел на новый график работы

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Общество

Общественный транспорт Мамадыша перешел на новый график работы

Расписание обновилось по многочисленным обращениям мамадышцев, которые просили продлить режим работы общественного транспорта.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Мамадыше с 22 октября обновилось расписание курсирования автобусов. Об этом пишет газета «Нократ».

Расписание обновилось по многочисленным просьбам жителей города — они просили продлить режим работы общественного транспорта и пустить дополнительный автобус. Руководство города пошло горожанам навстречу.

Для удобства с конечной остановки села Красная Горка автобус отправляется в 19.19 и 19.45 и следует по маршруту: Красная Горка – микрорайон «Северный» – поселок Дорожников.

 

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