Общественный транспорт Мамадыша перешел на новый график работы

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Мамадыше с 22 октября обновилось расписание курсирования автобусов. Об этом пишет газета «Нократ».



Расписание обновилось по многочисленным просьбам жителей города — они просили продлить режим работы общественного транспорта и пустить дополнительный автобус. Руководство города пошло горожанам навстречу.



Для удобства с конечной остановки села Красная Горка автобус отправляется в 19.19 и 19.45 и следует по маршруту: Красная Горка – микрорайон «Северный» – поселок Дорожников.

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