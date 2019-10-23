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Татар-информ

23 октября 2019, 23:46

Общество

В Нижнекамске официально завершился капремонт дворовых территорий

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Общество

В Нижнекамске официально завершился капремонт дворовых территорий

Фото: ntr-24.ru

На ремонт дворов в текущем году из бюджета республики было выделено 170 млн рублей.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В текущем году в Нижнекамске в нормативное состояние приведены 32 дворовые территории. Представители Министерства транспорта РТ подписали акт о вводе в эксплуатацию дорог, которые были отремонтированы в 2019 году. Об этом сообщает «НТР 24».

Директор «Дирекции единого заказчика» Тафкиль Ахметшин отметил, что в этом году была проделана большая  работа. Дорожники учли большое количество факторов, начиная от расширения проезжей части и создания новых парковочных мест, завершая организацией заездов и выездов.

На ремонт дворов в текущем году из бюджета республики было выделено 170 млн рублей.

Еще одним объектом, который сегодня, 23 октября, посетили представители республиканского ведомства, стала улица 30 лет Победы. Участок дороги длиной 660 метров в районе новостроек был возведен с нуля. На эти цели ушло 92 млн рублей. Средства выделены городу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

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