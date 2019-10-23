Первые беспилотные локомотивы появились в парке «Российских железных дорог»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Компания «РЖД» получила первые беспилотные маневровые локомотивы, сейчас они проходят испытания. Об этом сообщила радио Sputnik президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. Компания создает систему искусственного интеллекта, которая управляет транспортными средствами.

«Мы сдали "РЖД" первые беспилотные маневровые локомотивы. Уникальность нашего решения в том, что беспилотные технологии работают при любой погоде, даже при занесенных снегом путях и светофорах. Это очень высокий уровень математики, которого нет нигде в мире», – сказала Ускова.

Как отметила руководитель компании, испытания новой отечественной техники беспокоят разработчиков из Siemens. «Они уже запросили показать, как ездят наши беспилотные локомотивы. Швейцарская компания Stadler также запросила показ. Siemens несколько раз пытался зайти со своими беспилотными решениями на наши рельсы, но у них математика недотягивает», – пояснила Ускова. Она уточнила, что в России более сложные погодные условия, которые требуют особых алгоритмов работы искусственного интеллекта.

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