Усманов: «Опыт инноваций „Газпром трансгаз Казань“ используют газовики по всей России»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Передовой технический опыт «Газпром трансгаз Казань», повышающий эффективность работы газотранспортных предприятий, применяется по всей стране. Об этом в беседе с журналистами ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Меня приятно удивило, что здесь, в Казани, активно занимаются научной деятельностью. На последнем совещании, которое проводил департамент капремонта на площадке „Газпром трансгаз Казань“, на отраслевом уровне была отмечена разработка, повышающая эффективность эксплуатации компрессорных станций трубопроводов обвязки газоперекачивающих агрегатов. Наш опыт уже тиражируют по всему „Газпрому“», — подчеркнул Усманов.

Он добавил, что на предприятии в настоящее время работает множество людей с инновационным мышлением и новыми подходами. Компания намерена поддерживать их инициативу и стремление к совершенствованию рабочих процессов и оборудования. Особое внимание уделяется перспективной молодежи, отметил собеседник агентства.

Настоящие инновационные разработки были бы невозможны без сотрудничества с учеными. Поэтому «Газпром трансгаз Казань» ведет постоянное взаимодействие с одним из ведущих технических вузов республики.

«В первые же дни своей работы я познакомился с ректором нашего опорного вуза КНИТУ-КХТИ. Он мне очень понравился, креативный и инициативный человек. У нас очень много совместных наработок по НИОКРам „Газпрома“», — сообщил Рустем Усманов.

В качестве реального примера такой работы он привел мобильную компрессорную установку для перекачки газа при ремонтных работах. Во время ремонтных работ на газопроводе установка позволяет перекачивать газ на соседний участок трубы, а не стравливать его в атмосферу.

В результате — двойной положительный эффект: «голубое топливо» сохраняется для использования потребителями, при этом не страдает экология. По словам Усманова, единожды сэкономленный такой установкой объем газа может более полутора суток обеспечивать теплом и энергией такой город, как Альметьевск.

«Мы презентовали ее сначала Рустаму Нургалиевичу на Казанском газовом форуме, а затем и зампредседателя правления „Газпрома“ Виталию Маркелову в Иннополисе. Это продукт, который был разработан под руководством опорного вуза, исполнителем являлся НПП „Компрессор“. Связь науки с производством дала конкурентоспособный продукт, который в 3 раза по производительности превышает импортные аналоги и в 2 раза дешевле по стоимости изготовления», — резюмировал Рустем Усманов.

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