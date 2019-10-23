Игрок «Ростова»: Рад, что у меня был опыт работы с Бердыевым в «Рубине»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян, выступавший в прошлом сезоне за казанский «Рубин» заявил, что благодарен бывшему тренерскому штабу клуба и лично Курбану Бердыеву. Об этом футболист заявил в интервью sportbox.ru.



«Он (Бердыев – прим. Т-и) большой человек для нашего футбола. Благодарен ему за то, что он мне дал, научил играть левого защитника при схеме пять игроков обороны. Много ставил меня под нападающими в тройке полузащитников. И даже в нападении, когда была безвыходная ситуация после травмы Бухарова и ухода Азмуна», - цитирует Байрамяна издание.



По словам игрока «Ростова», в «Рубине» он получил большой опыт и благодарен всему тренерскому штабу Курбана Бердыева. «Я благодарен ему и его тренерскому штабу, поскольку они научили меня играть на многих позициях, всяким футбольным мелочам. Казалось бы, этому должны учить еще в школе. Когда тебя учат уже во взрослом возрасте, думаешь, что вроде бы все просто. Но откладывается лишь тогда, когда тебе об этом говорят постоянно», — подчеркнул футболист.

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