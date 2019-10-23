POZIS обучил специалистов сервисных центров

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Компания POZIS (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) провела двухдневный семинар-практикум для руководителей и специалистов авторизованных сервисных центров (АСЦ) из России и ближнего зарубежья.

В настоящее время сервисная сеть компании POZIS имеет на территории России и ближнего зарубежья 194 авторизованных сервисных центра (АСЦ) и 30 филиалов, которые позволяют в полном объеме выполнять гарантийные обязательства выпускаемой продукции.

Семинары для руководителей и специалистов АСЦ ПОЗиС проводит ежегодно на протяжении более 15 лет. Высокий уровень обучения подтверждается количеством повторных заявок — 60% участников неоднократно обращаются на предприятие для последующего повышения квалификации.

На этот раз участники совместно с ведущими специалистами технических служб завода обсудили вопросы по росту качества и потребительским свойствам холодильных приборов POZIS, изучили методы устранения неисправностей, познакомились с новыми конструкторскими и технологическими разработками ПОЗиС по медицинской технике и системе FULL NO FROST.

«Обучение такого рода позволяет участникам получить структурированные знания, наглядно вникнуть во все тонкости современного холодильного производства. И мы прислушиваемся к мнениям и предложениям представителей сервисных центров. Именно эти люди могут сделать компетентные выводы о качестве нашей продукции», — отметил начальник отдела сервисного обслуживания (ОСО) Андрей Бородич.

Гостям предприятия продемонстрировали также полный цикл производства холодильной продукции с применением новейших технологий.

«От грамотно организованной системы сервисного обслуживания зависит отношение покупателя к бренду POZIS. Поэтому и качество ремонта должно быть тоже безупречным. Особое внимание стоит обратить на сроки исполнения заявок по медицинской технике», — обратился к участникам семинара заместитель гендиректора по стратегическому маркетингу Булат Хасанов.

Он также поблагодарил представителей сервиса за продуктивную работу и высказал надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.

По окончании курса участникам выдали свидетельства о прохождении обучения по ремонту и обслуживанию бытовой техники, приборов медицинского назначения POZIS.

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