Полицейские поймали лжегадалку с Алтая, которая обворовала пенсионеров в Казани

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Полицейские поймали 23-летнюю лжегадалку с Алтая, которая обворовала пенсионеров в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В начале октября в полицию обратился 81-летний житель Казани. Пенсионер рассказал, что к нему домой пришла девушка, которая проводила обряд очищения. Целительница заверила доверчивого мужчину, что ему необходимо убрать негатив, очистить деньги и квартиру от порчи. Для этого аферистка зажгла свечи, с которыми прошлась по квартире, читая молитву. Потом гадалка попросила пенсионера вымыть голову, а сама продолжила обход жилья со свечами. В конце ритуала она передала свечи мужчине и наказала хранить их в качестве оберега.

Проводив ясновидящую, пенсионер обнаружил, что вместе с гадалкой пропали 56 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские установили, что целительница причастна в другим схожим преступлениям – в общей сложности казанские пенсионеры отдали за снятие порчи более 200 тыс. рублей.

Подозреваемую 23-летнюю жительницу Алтайского края задержали. Женщина во всем созналась, рассказав, что с потенциальными жертвами знакомилась либо на улице, либо приходила домой.

На время расследования алтайскую целительницу поместили в СИЗО.



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