До 15 ноября принимаются заявки на участие в конкурсе «ЭКОлидер»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Министерство экологии и природных ресурсов РТ принимает заявки для участия в республиканском конкурсе «ЭКОлидер» до 15 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«К участию приглашаются самые экологичные предприятия, учебные заведения — чьей задачей является научить беречь природу, общественники, неравнодушные к проблемам окружающей среды и, конечно же, журналисты, которые в течение года стали настоящими помощниками инспекторов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Итоги конкурса подведут в IV квартале 2019 года.

Прием заявок:

— организации и индивидуальные предприниматели Anastasia.Merdyukova@tatar.ru,

— органы местного самоуправления, общественные объединения и граждане Anisa.Mannapova@tatar.ru

— средства массовой информации eco.press@tatar.ru

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.