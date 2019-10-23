В Москве премьерой «Кыз урлау» открылись гастроли Мензелинского драмтеатра

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева сыграл в Москве премьерную постановку драматурга Мустая Карима «Кыз урлау» («Похищение девушки»). Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Перед открытием гастролей и началом спектакля к московским зрителям обратились заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин, заместитель Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Евгений Кравцов, директор театра Роберт Шаймарданов и другие.
Эмиль Венерович от имени заместителя Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина вручил директору театра Роберту Шайхильевичу благодарственное письмо и памятный подарок – картину.
23 октября мензелинцы представят трагедию Гусейна Джавида «Иблис» («Дьявол»). Спектакль является лауреатом театральной премии «Тантана» в категории «Событие года», участником и дипломантом XVI фестиваля «Театры малых городов России».
«Постановка будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык», – сообщают организаторы.