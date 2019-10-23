Представители 34 домов культуры и сельских клубов сразились в Лаишеве за победу

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Лаишево выступили представители 34 домов культуры и сельских клубов республики – объединения сразились за звание лучшего сельского дома культуры Татарстана. Об этом пишет «Камская новь».

Жюри возглавил замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов – он и открыл мероприятие, пожелав успехов и побед самым достойным. К словам представителя ведомства присоединился и первый замруководителя исполкома Лаишевского района Андрей Карсалов.

Победители муниципальных и зональных этапов в холле районного дома культуры представили выставку изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных участниками клубного формирования своего учреждения.



Затем руководители дома культуры рассказали жюри о работе, которая проводится на местах. Следующим этапом конкурса стал творческий номер. Лаишевский район представили Атабаевский дом культуры и Габишевский культурно-спортивный центр.

Победителей определят в четырех номинациях. Их имена станут известны 28 октября. Лучшие представители получат денежные сертификаты на покупку оборудования, музыкальных инструментов, мебели, культурно-спортивного инвентаря, пошив сценических костюмов и одежды сцены.



Организаторами конкурса выступают Министерство культуры РТ и Республиканский центр развития традиционной культуры.

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