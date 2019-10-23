Аминов, Зарипов вошли в советы учредителей «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В советы учредителей газет «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» от Госсовета РТ вошли Ильшат Аминов, Айрат Зарипов, Алексей Созинов и Дамир Махмутов. Об этом стало известно сегодня на четвертом заседании республиканского парламента.

«В связи с избранием парламента шестого созыва и утверждением состава депутатского корпуса необходимо рассмотреть вопрос об изменении состава учредителей газет “Ватаным Татарстан” и “Республика Татарстан”. Включить других представителей вместо тех, кто раньше представлял Государственный Совет, – Риммы Ратниковой, Разиля Валеева и Анастасии Исаевой», – сказал глава парламента Фарид Мухаметшин.

Учредителями газет «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» выступают Кабинет Министров и Государственный Совет республики.

Айрат Зарипов – депутат, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Ильшат Аминов – депутат Госсовета РТ, генеральный директор «Телерадиокомпании “Новый Век”».

Алексей Созинов – депутат Госсовета РТ, ректор Казанского государственного медицинского университета.

Дамир Махмутов – заведующий отделом социального законодательства правового управления аппарата Госсовета РТ.

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