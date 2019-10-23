Баскетболист УНИКСа госпитализирован в больницу

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Нападающий баскетбольного клуба УНИКС Дмитрий Узинский был госпитализирован в одну из казанских больниц с аппендицитом. Информацию об этом сообщила сегодня пресс-служба казанского клуба.



«Мы желаем ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём возвращения», – говорится в официальном аккаунте клуба в сети «Инстаграм».

В больнице игрока навестил главный тренер команды Димитрис Прифтис.

Дмитрий Узинский – новичок казанского клуба, выступает в УНИКСе с этого сезона. До этого играл в таких командах, как «Спартак-Приморье», «Сахалин», «Нижний Новгород».

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