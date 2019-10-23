(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане расходы на отлов и содержание безнадзорных животных увеличат вдвое. Такое решение поддержали сегодня депутаты на четвертом заседании Госсовета РТ.

Мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев потребуют увеличения расходов республиканского бюджета до 56,5 млн рублей, рассказал зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«Финансирование текущего года составляет 27,5 млн рублей. Это, наверное, единственная статья, которая увеличится в два раза», – добавил он.

В законопроекте в новой редакции изложена методика расчета объема субвенций, определяющая расходы муниципалитетов на отлов и содержание безнадзорных животных.

В частности, теперь она учитывает расходы, затраченные на отлов безнадзорных животных, их транспортировку в приют и возврат животных, не проявляющих агрессивности, на прежние места их обитания. Учитываются также лечебно-профилактические мероприятия в отношении безнадзорных животных, их содержание в приюте, стерилизация, усыпление безнадзорных животных, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или травмы.

Депутаты приняли в целом законопроект, вносящий изменения в республиканский закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями РТ в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных.

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