Марат Зяббаров вручил Благодарность Президента РТ гендиректору «Danone Россия»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров вручил Благодарность Президента РТ гендиректору компании «Danone Россия». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ.

Марат Зяббаров 22 октября встретился в Москве с генеральным директором компании «Danone Россия», вице-президентом подразделения свежих молочных продуктов в России, СНГ, Турции и на Ближнем Востоке Чарли Каппетти.

«Заместитель Премьер-министра РТ вручил Чарли Каппетти Благодарность от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и пригласил руководство компании в Казань для детального обсуждения всех аспектов дальнейшего сотрудничества», – отметили в пресс-службе профильного министерства.

Согласно информации аграрного ведомства республики, в состав компании Danone входят 16 заводов, в том числе филиал «Молочный Комбинат "Эдельвейс"» АО «Данон Россия» в Казани. На территории республики молочный комбинат закупает 90 – 130 тонн сырья в сутки (в зависимости от сезона и потребности), на постоянной основе работает с шестью сельхозпредприятиями.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Так, Марат Зяббаров проинформировал, что Татарстан является одним из лидеров среди регионов РФ по производству и реализации молока. «Его переработка в республике и поставка в другие регионы и страны именно готовой продукции позволяют оставлять добавочную стоимость в регионе», – заявил Марат Зяббаров.

Чарли Каппетти поделился опытом работы в сфере переработки молока и планами компании на будущее. «Компания нацелена на бережливое и экологичное производство, поэтому в перспективных планах – приемка в торговых сетях и дальнейшая переработка пластикового вторсырья», – приводит слова гендиректора «Danone Россия» сайт Минсельхозпрода РТ.

Как сообщает пресс-служба министерства, компания первой в республике применила в работе с хозяйствами практику заключения долгосрочных контрактов, что обеспечило поставщикам возможность стабильно работать в условиях волатильности цен на сырье. Кроме того, руководители и ведущие специалисты татарстанских сельхозпредприятий на льготных условиях прошли обучение и стажировку на базе обучающего центра АО «ДАНОН РОССИЯ» – МБА (молочная бизнес-академия) в Липецкой области.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», по итогам 2018 года на долю Татарстана приходится 6% товарного молока, реализованного регионами России.

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