В Татарстане построят два корабля для обслуживания Северного морского пути

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). На Зеленодольском заводе имени Горького пройдет торжественная церемония закладки корпусов двух лоцмейстерских судов проекта BLV03, которые будут обеспечивать судоходство на Северном морском пути. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Суда строятся в рамках Федерального целевого проекта “Северный морской путь” по программе Госкорпорации “Росатом” по строительству и модернизации гидрографического флота. Суда планируется задействовать для проведения работ на акватории портов Северного морского пути в целях обеспечения безопасности мореплавания и развитию портовой инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.

Лоцмейстерские суда проекта BLV03 предназначены для постановки и обслуживания средств навигационного оборудования, доставки спецалистов и имущества. Закладываемым судам присвоены названия – «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин» в честь академиков транспорта, директоров институтов морской отрасли.

Раннее Президент РФ Владимир Путин заявил в ежегодном Послании Федеральному Собранию, что Северный морской путь должен стать ключом к развитию Арктики и регионов Дальнего Востока. По словам Путина, к 2025 году грузопоток Северного морского пути должен вырасти в 10 раз — до 80 млн тонн.

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