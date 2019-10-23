Нападающий «Рубина»: Я загадал количество забитых голов, но называть число не буду

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Рубина» Зурико Давиташвили во время открытой тренировки назвал журналистам причины невысокой результативности команды.

«Конкретную цифру забитых мячей загадывать не буду, постараюсь в каждом матче забивать. Но это не главное, главное — чтобы „Рубин“ был на достойном месте. Тем не менее для себя я эту цифру загадал (смеется). Мы стараемся забивать в каждом матче, но структура команды, состав еще не до конца готовы. Это причина небольшой результативности, но с каждым матчем мы будем прибавлять», — поделился футболист.

Также он рассказал о подготовке к ближайшей игре против «Урала»: «Подготовка к матчу против „Урала“ проходит в плановом режиме, у нас боевой настрой. Будем стараться выиграть. Разобрали соперника и продолжаем это делать, ведь команда из Екатеринбурга хорошая».

Матч с «Уралом» пройдет на Центральном стадионе 25 октября в 19.30.

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