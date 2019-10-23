У нас не было соревнований, мы команда: в Казани завершился конкурс «Лидер года 2019»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани прошел завершающий этап республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года 2019».

«В этом зале собрались люди, которым не все равно, те люди, которые активно участвуют в своих детских молодежных объединениях. Они хотят изменить свое окружение в лучшую сторону и таким образом сделать свой район, республику лучшей. Сегодня этот конкурс проводится уже в 17-й раз, и большое количество тех людей, которые активно участвовали в нем, достигали результатов, сегодня занимают ведущие позиции в разных сферах», — поделился с журналистами первый замминистра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Он добавил, что в 2004 году сам становился победителем этого конкурса.

В этом году на участие подали заявки около 500 молодых людей со всей республики. В течение двух дней они проходили различные конкурсные испытания, где им необходимо было проявить свои лидерские качества, а также презентовать проект.

Всего призовыми местами наградили более 30 участников. Артём Ярославлев, который представлял Нижнекамский район, выиграл в возрастной категории 11-13 лет.

«Я думал, что за участие мне хотя бы вручат что-то, но тут я услышал свою фамилию. Это просто невероятно, у меня ноги дрожат, я не знаю почему<...>. Я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. У нас было такое ощущение, как будто не было конкурса, мы были одной большой командой, которая друг друга поддерживала», — поделился эмоциями с корреспондентом ИА «Татар-информ» после награждения победитель конкурса.

Он рассказал, что представлял проект «Алга НК» и теперь займется его реализацией: «У меня был проект „Алга НК“, то есть „Вперед Нижнекамск“. Это квест по нашему городу, где мы будем рассказывать интересные факты о культурных местах, там будут станции, о которых мы будем говорить», — добавил Артём.

Кроме того, теперь все «лидеры года» отправятся в Москву и примут участие во Всероссийском этапе «Лидер XXI века».

«Для нас очень важно, чтобы победители республиканского конкурса, представители городов Татарстана достойно представили нашу республику в Москве. Там их будут ждать самые разные испытания по 9 номинациям — это и собеседование, письменные отборы, целый ряд мастер-классов. Ребята уезжают туда на несколько дней, и каждый день происходит отбор, отсев, и в финал попадут только сильнейшие», — отметил председатель Комитета по делам детей и молодежи г. Казани Айрат Фаизов.

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