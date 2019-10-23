В АИР РТ призвали заводы активнее внедрять цифровизацию, используя меры господдержки

(Иннополис, 23 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Российские и татарстанские предприятия должны активнее использовать меры господдержки по внедрению цифровизации у себя на производстве. Об этом на пленарном заседании Машиностроительного кластерного форума рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Сегодня существуют разные меры господдержки, и нужно ими активно пользоваться. Предприятиям нужно подумать, как полностью оцифровать производство, но не увлекаться этим и не заниматься цифровизацией ради цифровизации, а для того, чтобы сократить издержки на производстве», — подчеркнула Минуллина.

Она добавила, что внедрение цифровизации должно помочь предприятиям выявить те этапы, на которых можно сэкономить на производстве.

V Машиностроительный кластерный форум проходит с 23 по 24 октября. Его целью является передача лучшего мирового и российского опыта цифровизации промышленности, формирования макрорегиональной стратегии развития отрасли машиностроения, смежных отраслей и реализации кооперационных инвестиционных проектов на территории России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.