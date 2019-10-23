(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Набережных Челнов требует закрыть сайт по заказу проституток, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе изучения Интернет-пространства специалисты надзорного ведомства вышли на ресурс, на котором в свободном доступе рекламировались интим-услуги. Изучить его содержимое мог любой желающий, в том числе и несовершеннолетний.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием заблокировать сайт, признав информацию на нем запрещенной для распространения.

В данный момент заявление ведомства находится на рассмотрении.

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