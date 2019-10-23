Всероссийский семинар спортивных судей России по лыжным гонкам стартовал в Казани

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Казани, на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, начался всероссийский семинар спортивных судей по лыжным гонкам, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.



В семинаре принимают участие более 200 судей из 35 регионов России. Главная цель – повысить уровень профессиональной подготовленности судей для работы на международных и всероссийских соревнованиях. В течение мероприятия спортивные судьи будут знакомиться с нюансами в правилах соревнований по лыжным гонкам, с изменениями и дополнениями в международные правила, а также с календарем соревнований.

Семинар организован Федерацией лыжных гонок России совместно с Федерацией лыжных гонок и биатлона Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.