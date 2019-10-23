WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 октября 2019, 12:46

Экономика и финансыПолитика

Бюджет Татарстана на 2020 год принят в первом чтении с дефицитом 3,1 млрд рублей

Рекомендуем

Экономика и финансыПолитика

Бюджет Татарстана на 2020 год принят в первом чтении с дефицитом 3,1 млрд рублей

Фото: tatarstan.ru

Доходы бюджета запланированы в сумме 264,8 млрд рублей, расходы – 267,9 млрд рублей.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты большинством голосов поддержали в первом чтении проект бюджета Татарстана на 2020 год с дефицитом 3,1 млрд рублей. Такое решение было принято сегодня на четвертом заседании Госсовета республики шестого созыва.

Доходы бюджета Татарстана на 2020 год прогнозируются в сумме 264,8 млрд рублей, расходы – 267,9 млрд рублей, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

По его словам, поступление налога на доходы физических лиц в бюджет республики в 2020 году ожидается в сумме 57,5 млрд рублей, акцизов – 33,1 млрд рублей. Зачисление налога на имущество организаций предполагается в размере 21,3 млрд рублей. Планируется, что неналоговые доходы в бюджет поступят в сумме 7,6 млрд рублей.

Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в проекте республиканского бюджета на 2020 год учтены в сумме 31,3 млрд рублей, добавил глава Минфина РТ.

«Сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов. В плановом бюджете на 2020 год они составят более 70% от общего объема расходов», – подчеркнул он.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин назвал «ряд принципиальных позиций», которые учтены в проекте. Так, в бюджете увеличено финансирование социально-культурной сферы с учетом повышения заработной платы, сохранены и определены новые приоритеты на 2020 год в отраслях соцсферы. Это, в частности, мероприятия по обеспечению детей до трех лет местами в детсадах, ремонт стационарных помещений больниц, летних оздоровительных лагерей, общежитий.

Четвертое заседание Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва

Кроме того, предусмотрены расходы на строительство, капитальный ремонт и модернизацию. В целом в следующем году это коснется более 2 тыс. социальных объектов.

«Проект бюджета Татарстана на 2020 год направлен на обеспечение исполнения всех социальных обязательств республики. Необходимость выполнения данных обязательств ведет к сохранению социальной ориентации бюджета. Прошу реально подойти к утверждению бюджета, который предусматривает увеличение доходной части от первоначально утвержденного бюджета текущего года на 11,7%, расходной – на 11,1%», – заключил Леонид Якунин.

Депутаты могут внести поправки в законопроект «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» до 3 ноября. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В АИР РТ призвали заводы активнее внедрять цифровизацию, используя меры господдержки

Новости дня
14:01
Нападающий «Рубина»: Я загадал количество забитых голов, но называть число не буду

Зурико Давиташвили назвал причины невысокой результативности команды.

13:45
В Татарстане расходы на отлов и содержание безнадзорных животных увеличат вдвое

Мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев потребуют увеличения расходов до 56,5 млн рублей.

13:42
У нас не было соревнований, мы команда: в Казани завершился конкурс «Лидер года 2019»

Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений проходил с 21 по 23 октября.

13:28
В Татарстане построят два корабля для обслуживания Северного морского пути

Арктическим судам присвоены названия: «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин» в честь академиков транспорта.

13:25
В Петербурге на видео попало, как легковушка вылетела на переходящих дорогу пешеходов

В результате ДТП пострадали семь человек.

13:20
Роман Шаронов: Врачи делают всё возможное, чтобы Данченко появился на поле

Тренер «Рубина» прокомментировал грядущую игру казанцев против «Урала».

13:08
В АИР РТ призвали заводы активнее внедрять цифровизацию, используя меры господдержки

Талия Минуллина отметила, что внедрение цифровизации должно помочь предприятиям выявить те этапы, на которых можно сэкономить на производстве.

13:05
МЧС Татарстана рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок в туман

Сегодня вечером и завтра на дорогах республики возможно ухудшение видимости.

12:58
Фото новой формы сборной России по футболу появилось в Интернете
12:49
Прокуратура Набережных Челнов требует закрыть сайт по заказу проституток

На сайте в открытом доступе рекламировались интим-услуги.

12:46
Бюджет Татарстана на 2020 год принят в первом чтении с дефицитом 3,1 млрд рублей

Доходы бюджета запланированы в сумме 264,8 млрд рублей, расходы – 267,9 млрд рублей.

12:31
Чем в первую очередь должен заняться Минздрав в 2020 году, выберут жители Татарстана

Онлайн-голосование для жителей республики откроется в ближайшее время на сайте ведомства.

12:28
Финансирование госпрограмм в Татарстане на 2020 год увеличено на 13,4%

В бюджете РТ на следующий год на государственные программы предусмотрено 243,9 млрд рублей.

12:18
Владимир Путин планирует приехать в Набережные Челны на юбилей «КАМАЗа»

В последний раз Путин приезжал с рабочим визитом в Автоград в 2016 году.

12:02
Баскетболистки «Казаночки» вышли на первое место в чемпионате Суперлиги-1

Подопечные Петра Самойленко выиграли четыре стартовых матча в чемпионате кряду.

11:50
ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%
11:48
Верховный суд РФ обязал Украину выплатить «Татнефти» около 144 млн долларов

Высший судебный орган России не нашел оснований для пересмотра ранее принятых по делу судебных актов.

11:47
В Мензелинском районе водитель легкового авто погиб, вылетев в лоб встречной фуре

Авария произошла на 1083-м километре трассы Москва — Уфа неподалеку от села Кузембетьево.

11:42
Промпарки РТ за полгода 2019 года отгрузили на 20% больше продукции

В Татарстане работает 91 промышленная площадка — это 10% от всех промплощадок в РФ.

11:30
В Татарстане на 1,5 тыс. выросло количество новых компаний малого и среднего бизнеса

Всего в республике действуют 153 тыс. компаний МСП.

11:25
В Банке «Аверс» стартовала акция для бизнеса «Счет за наш счет!»

Для оформления услуги по бесплатному открытию первого расчетного счета достаточно обратиться в ближайший офис банка.

11:24
Террористы собирают деньги в соцсетях, призывая татарстанцев делать пожертвования

С 2014 года в Татарстане осуждены 20 жителей республики за финансирование террористических структур.

11:21
Казанца осудили за взятку сотруднику ГИБДД, чтобы его отцу выдали права

За 20 тысяч рублей сотрудник регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД по Мамадышскому району сдал за мужчину теоретический экзамен.

11:18
Абдулганиев о передаче ОЭЗ «Иннополис» в ведение Минэкономики РТ: Закономерное решение

Ведомство традиционно отвечает за развитие преференциальных зон, напомнил министр экономики Татарстана.

11:13
Во дворе дома в Казани иномарка сбила выбежавшего на дорогу шестилетнего мальчика

ДТП произошло на улице Гареева.

События