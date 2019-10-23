Бюджет Татарстана на 2020 год принят в первом чтении с дефицитом 3,1 млрд рублей

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты большинством голосов поддержали в первом чтении проект бюджета Татарстана на 2020 год с дефицитом 3,1 млрд рублей. Такое решение было принято сегодня на четвертом заседании Госсовета республики шестого созыва.

Доходы бюджета Татарстана на 2020 год прогнозируются в сумме 264,8 млрд рублей, расходы – 267,9 млрд рублей, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

По его словам, поступление налога на доходы физических лиц в бюджет республики в 2020 году ожидается в сумме 57,5 млрд рублей, акцизов – 33,1 млрд рублей. Зачисление налога на имущество организаций предполагается в размере 21,3 млрд рублей. Планируется, что неналоговые доходы в бюджет поступят в сумме 7,6 млрд рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в проекте республиканского бюджета на 2020 год учтены в сумме 31,3 млрд рублей, добавил глава Минфина РТ.

«Сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов. В плановом бюджете на 2020 год они составят более 70% от общего объема расходов», – подчеркнул он.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин назвал «ряд принципиальных позиций», которые учтены в проекте. Так, в бюджете увеличено финансирование социально-культурной сферы с учетом повышения заработной платы, сохранены и определены новые приоритеты на 2020 год в отраслях соцсферы. Это, в частности, мероприятия по обеспечению детей до трех лет местами в детсадах, ремонт стационарных помещений больниц, летних оздоровительных лагерей, общежитий.

Кроме того, предусмотрены расходы на строительство, капитальный ремонт и модернизацию. В целом в следующем году это коснется более 2 тыс. социальных объектов.

«Проект бюджета Татарстана на 2020 год направлен на обеспечение исполнения всех социальных обязательств республики. Необходимость выполнения данных обязательств ведет к сохранению социальной ориентации бюджета. Прошу реально подойти к утверждению бюджета, который предусматривает увеличение доходной части от первоначально утвержденного бюджета текущего года на 11,7%, расходной – на 11,1%», – заключил Леонид Якунин.

Депутаты могут внести поправки в законопроект «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» до 3 ноября.

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