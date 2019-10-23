Чем в первую очередь должен заняться Минздрав в 2020 году, выберут жители Татарстана

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Чем в первую очередь должно заняться Министерство здравоохранения в 2020 году, выберут сами жители Татарстана. В ближайшие дни онлайн-голосование откроется на портале госуслуг РТ.

Сегодня участники Общественного совета при Минздраве РТ сформировали 20 важных направлений развития на будущий год для больниц, поликлиник и самого ведомства.

В частности, общественный совет предлагает существенно увеличить долю пациентов, записывающихся на прием в электронном виде. Однако для начала Минздраву РТ предстоит решить проблему сбоев и переполненности электронной системы.

«Есть проблемы, согласен. Сегодня стоит задача наладить систему электронной записи. Главная проблема – значительное количество людей записываются к врачу и не приходят. Создается впечатление, что система переполнена. Мы отрабатываем это. Есть вопросы к разработчикам», – отметил председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов.

Ранее в интервью ИА «Татар-информ» глава ведомства Марат Садыков рассказал, каким образом будет меняться электронная система.

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