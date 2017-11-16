Финансирование госпрограмм в Татарстане на 2020 год увеличено на 13,4%

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Объем финансирования государственных программ в Татарстане на 2020 год на 13,4% больше суммы, выделенной в 2019 году. Об этом сообщил сегодня на четвертом заседании Госсовета РТ председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По словам депутата, в бюджете Татарстана на 2020 год объем финансирования государственных программ в республике запланирован в сумме 243,9 млрд рублей. На следующий год предусмотрена реализация 30 государственных программ Татарстана, добавил он.

«Важнейшим приоритетом остается развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения. На это направлены все республиканские программы, которые с текущего года усилены мерами по реализации национальных проектов», – подчеркнул Леонид Якунин.

На заседании Госсовета РТ парламентарии в первом чтении рассматривают законопроект «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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